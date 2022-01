Netflix s’intéresse à l’affaire Dutroux

SudInfo rapporte tout de même que la série pourrait être conçue en quatre épisodes orientés vers des pistes non exploitées. Une première pour cette affaire qui a retourné toute la Belgique et a provoqué l’émotion au-delà des frontières.

C’est dernier temps, l’affaire Dutroux capte l’attention des sociétés de production et des réalisateurs. Fabrice Du Welz travaille d’ailleurs avec Benoît Poelvoorde pour réaliser un film sur l’affaire. Enfin, deux victimes de Marc Dutroux, Sabine Dardenne et Laetitia Delhez auraient été approchées par des sociétés de production travaillant pour Amazon Prime. Ce projet devrait nécessiter plus d’un an de réalisation. L’avocat de Sabine Dardenne a pourtant déclaré qu’elle refusait systématiquement les demandes d’interviews.