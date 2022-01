Nos autres critiques

Le voyage en Belgique - deux étoiles

À une époque où se déplacer physiquement présente quelques risques, l’imaginaire semble un moyen de locomotion plus sûr. Cet ouvrage de référence nous permet de vagabonder dans notre beau pays, à Liège, Bruxelles, Anvers, en compagnie d’auteurs de chez nous comme Verhaeren, Simenon ou Eekhoud. Mais on retrouve aussi des visiteurs étrangers, notamment Victor Hugo, Karl Marx, Balzac, les sœurs Brontë ou Charles Baudelaire qui, aigri et déçu de la vie, se vengea en détestant la Belgique et les Belges.

M.P.