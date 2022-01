Patrick Parmentier: «Il faut perdre une part de soi pour accepter une part de l’autre»

À la sortie d’une boîte de nuit bruxelloise, après une soirée bien arrosée, Sergio et sa bande battent à mort un vieil homme qui rentrait chez lui. Acculé, le jeune homme décide de s’enfuir, pour échapper aux conséquences de ses actes, entamant en chemin un long processus de remise en question. C’est un inspecteur proche de la retraite qui prend l’affaire en charge. Stéphane Van Achter est persuadé que malgré l’apparent hasard malheureux ayant entraîné le décès, quelque chose de plus grand se cache derrière la tragédie. Et si la victime était plus qu’un homme âgé sans histoires ? Pourquoi Sergio s’est-il enfui s’il n’avait pas volontairement voulu le blesser ?

Ce livre est un savoureux mélange d’enquête policière et de quête identitaire. Qu’est-ce qui vous y a mené ?