Les grandes dynasties familiales (9): Onassis, le roi des armateurs

Son nom pèse finalement plus que sa fortune. Dans son sillage, Aristote Onassis renvoie parfaitement à la mythologie antique avec sa grandeur, ses drames, ses divisions familiales et un enivrant parfum moyen-oriental. Sa fortune fut divisée en deux, à sa mort le 15 mars 1975, 55 % pour sa fille Christina, 26 millions de dollars pour Jackie ex-Kennedy, le reste pour financer la Fondation Alexandre Onassis, en mémoire de son fils disparu en 1973 à 25 ans dans l’accident de son hydravion. On ne fait rien comme les autres chez les Onassis. Les disputes sont homériques, les fêtes sans limite, la mort brutale et prématurée.