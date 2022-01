Air de familles: chaud devant!

Plus de la moitié des brûlures touchent des enfants de moins de 5 ans ! Encore un peu maladroits, les plus jeunes sont aussi de véritables touche-à-tout qui ne perçoivent pas les risques de la même façon que les adultes. Or les brûlures peuvent mettre la vie en danger. La peau est en effet un organe vital. Si elle est blessée, cela affecte également le fonctionnement de tout le corps. Rangées par ordre décroissant de fréquence, les principales causes de brûlures chez l’enfant sont les liquides bouillants, le contact avec des objets très chauds, ainsi que le feu. Il est donc important de prévoir les risques de brûlures éventuels et d’adapter sa maison et ses habitudes afin de les réduire. Ces précautions dépendent de l’âge de l’enfant, de son développement psychomoteur, de sa personnalité…