«La série est vraiment proche de la réalité»

Vous qui connaissez les vraies coulisses et la vie des chefs, la série est-elle proche de la réalité ?

Oui, elle est vraiment proche de la réalité. Les scénaristes se sont d’ailleurs inspirés d’une école connue en France, l’institut de formation Paul Bocuse. Je n’ai pas été choqué. Il faut savoir que je tournais mes scènes mais que je n’étais pas au courant de celles qui se tournaient sur le côté. Il y a de nombreuses intrigues avec les jeunes et je les découvre maintenant en regardant la série. Et même par rapport à l’intrigue qui me concerne, il y a certaines choses que je découvre à l’écran, comme ce coup monté contre Maxime. Sinon, la série est assez fidèle. Le cadre de tournage est somptueux, les cuisines pourraient être celles d’une école ou d’un restaurant, c’est très bien réalisé. Il y a ce vrai souhait que ça colle à la réalité.