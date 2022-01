Une actrice à fleur de peau

C’est une froide soirée de décembre 1976. Dans un immeuble de Cologne, Romy Schneider décide de se confier. Alors qu’elle refuse toute interview depuis des années, l’actrice se livre comme jamais à Alice Schwarzer, journaliste allemande et fondatrice du magazine féministe « EMMA ». Ce documentaire met en lumière les enregistrements sonores de cette puissante rencontre entre les deux femmes, qui se connaissent. Ce soir-là, dans sa langue de cœur, le français, Romy parle, comme si elle avait besoin de se libérer, confie Alice Schwarzer : « Elle était perdue et révoltée. Elle m’a dit : “J’en ai marre de mentir, je veux dire ma vérité.” Elle avait beaucoup de choses à exprimer et elle savait que j’allais lui donner une voix. » Romy Schneider a 38 ans. Elle incarne l’image de la femme moderne et libérée des années 70, loin de celle de « Sissi », pure et innocente, qu’elle interprète à l’âge de 16 ans, aux côtés de sa mère, Magda Schneider, comédienne adulée sous le IIIe Reich. Romy revient sur cette période noire.