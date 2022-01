La reine Maxima contre le «Blue Monday»

Surprise pour les habitants des Pays-Bas. Cette semaine, la reine Maxima, épouse du roi Willem-Alexander a posté une photo d’elle sur le compte Instagram de la Maison royale néerlandaise. On la retrouve dans la nature, accompagnée de son petit chien.

À l’opposé des fastes de la cour, elle est habillée avec une doudoune et pose pour un selfie. Loin d’être anecdotique, la Reine a en fait pour but de sensibiliser à la santé mentale en ce « Blue Monday ». Il s’agit du jour le plus déprimant de l’année.