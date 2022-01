Personnalités et voix incroyables: ce qu’il ne fallait pas manquer dans «The Voice Belgique» (vidéos)

Le quatrième blind de l’édition belge de « The Voice » a réservé des surprises aux téléspectateurs ce mardi soir. Retour sur la soirée.

« The Voice Belgique » a de nouveau rassemblé des familles derrière le petit écran ce mardi soir. Pour les coachs, une nouvelle séance de Blinds était prévue. Et elle a réservé quelques suprises. Tout d’abord, nous avons pu rencontrer T.J., inconnu en Wallonie mais bien présent en Flandre. Le jeune homme est en effet un acteur connu dans la série pour adolescents « D5R ». Ils en sont à la dixième saison. Malheureusement, il n’a pas été choisi par les coachs pour intégrer une équipe.

La sœur du finaliste de la 1ere saison de « The Voice Belgique » s’est également présentée aux Blinds. Ici non plus, personne ne s’est retourné. Mais lorsque B.J. Scott a vu la jeune femme, elle n’a pu s’empêcher d’aller la prendre dans ses bras.

La sœur d’un joueur de foot est également venue défendre sa voix. Chanteuse lyrique, son audition a intrigué les artistes. Finalement, c’est Christophe Willem qui s’est retourné au tout dernier moment et qui accueille Maréva dans son équipe.

Deux talents ont mis tout le monde d’accord : il s’agit de Diana à la voix angélique et de Oan, dernier talent à se présenter avec une voix forte.