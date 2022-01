À la télé ce soir: «Les huit salopards» ou «Temple solaire, l'enquête impossible» (vidéos)

« Temple solaire, l'enquête impossible » à 20h20 sur La Une

Les acteurs principaux de l'affaire du Temple solaire, journalistes, enquêteurs, juge d'instruction mais également ex-membres de la secte, dont le célèbre chef d'orchestre Michel Tabachnik, permettent de revivre cette affaire retentissante qui a profondément marqué les esprits. L'Ordre du Temple Solaire est l'une des sectes les plus obscures et fascinantes des années 80 et 90. L'époque est celle des débuts des chaines d'infos en directs, des vieux téléphones filaires et des fax. Dans ces conditions, comment une mythologie fabriquée de toutes pièces peut-elle construire une réalité nouvelle ? Comment en arrive-t-on à croire en l'existence d'une vérité parallèle ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Tant qu’il y aura des hommes » à 20h35 sur LA TROIS - Quatre étoiles

de Fred Zinnemann (1953)

Huit Oscars, dont ceux du meilleur film, réalisateur, scénariste (Daniel Taradash était déjà l’auteur de «L’ange des maudits» de Fritz Lang) et des meilleurs seconds rôles pour Donna Reed et Frank Sinatra, dont la carrière alors en déclin allait magistralement rebondir! Pourtant, c’est bien le couple adultère formé par Burt Lancaster et Deborah Kerr qui est resté définitivement gravé dans les mémoires, grâce à la plus belle séquence d’étreinte de toute l’histoire du cinéma!

«Les huit salopards» à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Quentin Tarantino (2015)

La genèse laborieuse du script se ressent dans la duplication des rebondissements, et la longueur de l’ouvrage, même en version courte, est excessive. Comme toujours cependant, l’auteur de «Pulp Fiction» caresse en permanence le cinéphile dans le sens du poil, et dès qu’on s’imprègne de l’ambiance malsaine à souhait du chalet de Red Rock perdu en plein blizzard, ça devient passionnant.

« Hors de contrôle » à 23h00 sur AB3 - Trois étoiles

de Martin Campbell (2010)

«Edge of Darkness» en VO est tiré d’une mini-série à succès de six épisodes produite par la BBC en 1986. Le plus amusant est que son réalisateur était déjà Martin Campbell, devenu célèbre ensuite pour avoir notamment réalisé «GoldenEye», le premier James Bond joué par Pierce Brosnan, et «Casino Royale» qui a entamé l’ère Daniel Craig. Le script a été réadapté pour se dérouler au pays de l’Oncle Sam et tenir en un peu moins de deux heures (hors générique). La réussite est totale, car le suspense est sans cesse relancé jusqu’à un dénouement final qui va jusqu’au bout des choses… et même un peu au-delà.

« Le mystère de la chambre jaune » à 20h55 sur ARTE - Deux étoiles

de Bruno Podalydès (2003)

Avec cette adaptation mettant en vedette Denis, le frère du réalisateur dans le rôle de Joseph Rouletabille, le roman de Gaston Leroux a trouvé une deuxième jeunesse. C’est assez paradoxal, il est vrai, avec les regrettés Claude Rich, Michael Lonsdale et Julos Beaucarne au générique. Le succès fut tel que les frères Podalydès et leur joyeuse troupe purent récidiver deux ans plus tard avec «Le parfum de la dame en noir».