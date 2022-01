À la télé ce soir: «Un long dimanche de fiançailles» ou «Les 8 salopards»

En 1919, Mathilde, jeune handicapée, raconte le calvaire vécu dans la tranchée Bingo Crépuscule par quatre condamnés à mort (pour mutilation volontaire). Manech, son amoureux, était l'un d'eux. Depuis deux ans, elle refuse l'évidence de sa mort. Elle engage un détective, Pire, pour le retrouver. Ce dernier remonte les pistes des quatre condamnés : ils furent relâchés dans le no man's land existant entre tranchées françaises et allemandes pour être tués par les Allemands.

« Les 8 salopards », à 22h05 sur AB3

de Quentin Tarantino (2015)

Quelques années après la guerre de Sécession, au beau milieu du Wyoming... John Ruth, célèbre chasseur de primes surnommé «le Bourreau», escorte Daisy Domergue, sa prisonnière, accusée d'avoir la gâchette trop facile et promise à la pendaison à Red Rock. Sur la route, leur diligence croise le chemin du major Marquis Warren qui se rend lui aussi à Red Rock pour y livrer ses trois prisonniers, morts. Le blizzard oblige l'équipage à faire une halte dans une auberge. D'autres cow-boys y ont déjà fait escale. Alors que la tempête s'abat au-dessus du massif, l'auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L'un de ces huit salopards n'est pas celui qu'il prétend être.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le livre d’Eli », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

d’Albert et Allen Hugues (2010)

Il ne faut pas être un cinéphile pointu pour déceler dans ce thriller apocalyptique un vibrant hommage au western spaghetti : héros crépusculaire, méchants aux mines patibulaires, vent et poussière, soleil voilé, sans compter des armes presque rudimentaires, sans technologie. Tout cela est finalement très classique mais assez réussi, avec en point d’orgue une apparition jubilatoire de Malcolm McDowell.

« Gunman », à 21h00 sur 13ème Rue - Deux étoiles

de Pierre Morel (2015)

Le caractère politique de cette bonne série B solidement mise en scène par l’auteur de « Banlieue 13 » et du premier « Taken » a convaincu Sean Penn d’accepter le rôle principal, assurément plus musclé qu’à son habitude. Quand il ne surjoue pas, l’enfant terrible de Santa Monica reste un grand acteur. Javier Bardem fait également une apparition marquante, sous tension permanente et violence expiatoire, surtout dans la séquence finale filmée en pleine corrida.

« Rage », à 23h40 sur Arte - Deux étoiles

de David Cronenberg (1977)