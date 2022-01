La pilote belge, Zara Rutherford, devient la plus jeune femme à faire le tour du monde en solitaire

Zara Rutherford a seulement 19 ans et vient de décrocher le titre de la plus jeune femme à faire le tour du monde en solitaire. Une expérience hors du commun. Nous vous en parlions en août dernier dans le Soirmag. La jeune pilote belgo-britannique s’apprêtait à partir en ULM faire le tour du globe. Son décollage initial a dû être un peu repoussé de quelques jours à cause du mauvais mais finalement, elle s’est envolée pour un périple de 60.000 kilomètres.

Zara Rutherford a atterri aujourd’hui à 13h à l’aéroport de Courtrai et a été accueillie par sa famille et son entourage. La jeune femme fait la fierté de sa famille. En six mois, Zara Rutherford a parcouru plus de 50 pays à bord de son avion modifié pour l’occasion : son siège passager a été remplacé par un second réservoir pour lui permettre de tenir de plus grandes distances.