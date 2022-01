L’animatrice de Radio Contact annonce souffrir d’un cancer

Après un moment de choc et d’incompréhension, Mademoiselle Luna a souhaité partager sa « positive attitude ». « J’ai la chance d’être suivie par une équipe médicale et infirmière incroyable à l’Hôpital Chirec, j’ai été mise en contact avec Think Pink et j’ai le soutien inconditionnel de ma famille, de mes amis et de tous mes collègues. »

Elle met en avant les progrès dans la recherche contre la maladie et aspire à un avenir sans nuage. L’animatrice veut faire passer le message que la vie continue et qu’il faut « prendre soin de vous, d’écouter votre corps et de vous faire dépister en passant votre mammographie selon les recommandations. »