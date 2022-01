À la télé ce soir : «Premières dames» ou «La petite princesse» (vidéo)

« Cash Investigation » à 21h sur TV5 Monde

Sur le territoire français, la qualité des soins n’est pas la même pour tous. Le magazine d’actualité se demande si le système de santé ne creuse pas les inégalités et son équipe a enquêté et passé au crible des millions de données de santé confidentielles.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La petite princesse à 17h30 sur La Trois – Quatre étoiles

d’Alfonso Cuarón (1995)

Dix ans avant son « Prisonnier d’Azkaban », le réalisateur mexicain de « Gravity » s’était révélé avec cette superbe adaptation de l’œuvre pour la jeunesse de Frances Hodgson Burnett, parue en 1905. Pour tout dire, J. K. Rowling a elle-même affirmé que ce film, devenu un grand classique, lui avait servi – avec « Le jardin secret » d’Agnieszka Holland – de modèle à son œuvre. Notons que la vilaine directrice de l’internat est jouée par Eleanor Bron, alias la partenaire des Beatles dans le rigolo « Help ! » de Richard Lester en 1965.

Les sorcières d’Eastwick à 20h05 sur TIPIK – Trois étoiles

de Georges Miller (1987)

Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer incarnent les Trois Grâces confrontées à Jack Nicholson dans cette truculente adaptation du roman à succès de John Updike, apparu trois années auparavant. Humour, rebondissements et BO signée John Williams : tout y est ! Aussi sur Arte lundi soir.

La prophétie de l’horloge à 21h40 sur AB3 – Deux étoiles

d’Eli Roth (2018)

Après deux « Hostel » très appréciés par les inconditionnels du gore et un « Death Wish » ramenant Bruce Willis en tête d’affiche, le natif de Boston débarque dans le cinéma grand public avec un argument de poids concernant son héros Jack Black, décidément de mieux en mieux installé dans le créneau après le succès de « Chair de poule ». La production a également réussi à embarquer Cate Blanchett dans ce film qui assure le spectacle à l’aide d’effets spéciaux fort réussis et d’un humour visuel assez présent.

Esprits Rebelles à 20h15 sur Plug RTL – Une étoile

de John N. Smith (1995)

Les bons sentiments affluent littéralement dans ce drame de collège à moitié téléphoné et véhiculé à bout de bras par une Michelle Pfeiffer au sommet de son charme.

École paternelle 2 à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de Fred Savage (2007)