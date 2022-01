Un prisonnier cache son téléphone en l’avalant

Dans la majorité des juridictions,les personnes en détention n’ont pas le droit à posséder un téléphone portable. Cette mesure est prise pour empêcher les prisonniers de communiquer avec le monde extérieur et de mettre à mal la sécurité de la prison. Comme d’autres objets, le téléphone portable fait partie des premières convoitises des détenus et ils parviennent parfois à s’en procurer malgré tout et doivent donc le dissimuler. C’est ce qu’a fait un prisonnier du centre pénitencier de Tihar, en Inde. Pour parvenir à cacher son téléphone, celui-ci l’a tout simplement avalé. Cette idée l’a rapidement trahi puisqu’il a fallu une intervention des médecins pour extraire le téléphone via une opération chirurgicale.

Le téléphone mesurant 7 centimètres de long et 3 centimètres de large, il a été retiré par la bouche grâce à une endoscopie réalisée dans un hôpital de la capitale.