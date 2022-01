À la télé ce soir: «Sibyl» ou «Damien veut changer le monde»

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal... qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l'enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse.

« Damien veut changer le monde », à 20h05 sur Tipik

de Xavier de Choudens (2019)

Damien et sa soeur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Behzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d'affaires, son meilleur ami Rudy et une bande de potes improbables de l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le mystère von Bülow », à 21h00 sur Arte - Trois étoiles

de Barbet Schroeder (1990)

Après son biopic consacré à « Patty Hearst » pour le compte de Paul Schrader, le scénariste Nicholas Kazan (fils d’Elia, le mythique auteur de « Sur les quais » et « À l’est d’Eden ») a offert au réalisateur helvète du « Général Idi Amin Dada » le script de cet autre biopic, magistral, qui a valu à Jeremy Irons l’Oscar, le Golden Globe et le Donatello du meilleur acteur.

« Les enfants du marais », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

de Jean Becker (1999)

Appliquant à la lettre le bon vieil adage affirmant qu’un bon film est avant tout une bonne histoire, cette comédie dramatique évoquant avec une nostalgie magique la France rurale de l’entre-deux-guerres est admirablement servie par des dialogues du grand Sébastien Japrisot et un casting de luxe jusque dans les seconds rôles.

« Van Helsing », à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Stephen Sommers (2004)

En revisitant la légende de Dracula, l’auteur de « La momie » est manifestement en terrain conquis pour tout ce qui est images de synthèse et effets kitsch. Spectaculaire à souhait, avec un fameux clin d’œil à l’univers de James Bond par le biais d’une sorte de Mister Q inventeur d’armes et de gadgets futuristes.

« San Andreas », à 21h10 sur TF1 - Deux étoiles

de Brad Peyton (2015)

Si on est inconditionnel d’images de synthèse parfaitement hallucinantes de catastrophe, façon « 2012 » et le dernier « Godzilla » en date, cette monstrueuse machine due à l’auteur canadien de « La revanche de Kitty Galore » surpasse tout, avec en point d’orgue la séquence où le Golden Gate de San Francisco est coupé en deux par un porte-conteneurs renversé par le tsunami. Pour la trame sentimentale, on a simplement copié le premier « Piège de cristal ».

« Stars 80 », à 20h40 sur RTL-TVI - Une étoile

de F. Forestier et Th. Langmann (2012)