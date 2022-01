Britney Spears refuse de rembourser les frais d’avocat de son père

La tutelle de la chanteuse levée, la famille Spears doit désormais régler les frais d’avocat et les derniers conflits, non sans difficultés.

Ils étaient nombreux à venir célébrer la fin de la tutelle de la chanteuse, actée il y a quelques mois et mise en place en 2008. Désormais, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Britney Spears et sa famille, non sans difficultés. Après s’être levée contre les propos de sa sœur dans un livre autobiographique, Britney Spears doit désormais faire face à son père qui lui réclame de rembourser ses frais d’avocat.

La chanteuse et son avocat estiment que cette demande est aberrante. D’autant plus que l’avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart avait pointé du doigt la mauvaise gestion des finances de sa cliente par Jamie Spears. Ce dernier se serait livré à de nombreuses malversations. Jamie Spears auraient largement profité des revenus important de sa fille, en s’attribuant un salaire démesuré et non dans l’intérêt de sa fille.

Une audience a eu lieu cette semaine. Parmi les documents juridiques apportés par l’avocat de Britney Spears et récupéré par le New York Times, ce dernier met en cause les moyens mis en œuvre par Jamie Spears. Mathew Rosengart accuse le père de la chanteuse de l’avoir placée sous surveillance et d’avoir déboursé pas moins de 6 millions de dollars pour ça, argent provenant des revenus de Britney Spears. Jamie Spears se serait payé les services d’une société de sécurité et obtenus les données GPS des téléphones des proches de la star.