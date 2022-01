Jean-Claude Mézières, dessinateur de la BD «Valérian et Laureline» est mort

Jean-Claude Mézières était dessinateur de bandes dessinées, c’est lui qui a d’ailleurs coécrit les bandes dessinées « Valérian et Laureline ». Sa maison d’édition a annoncé dimanche que l’auteur était décédé dans la nuit de samedi à dimanche. « Il fut tout simplement un auteur et un acteur majeur de la bande dessinée, notamment par l’influence et le rôle de mentor qu’il exerça auprès de nombreux dessinateurs. Son exigence, son énergie, sa forte personnalité, sa bienveillance, sa simplicité, sa joie de vivre, sa curiosité, faisaient de lui un être précieux et profondément attachant » partageaient les éditions Dargaud dans un communiqué hier.

Jean-Claude Mézières a longtemps collaboré avec Pierre Christin, avec qui il a créé la série de bandes dessinées « Vélarian et Lauréline ». La saga est parue pour la première fois dans le magazine Pilote en 1966. La saga a d’ailleurs été adaptée au cinéma par Luc Besson dans « Valérian ». Les deux auteurs et dessinateurs se sont rencontrés en 1944 alors qu’ils échappaient avec leurs familles cachés dans des caves, aux bombardements allemands en région parisienne.