À la télé ce soir: «Le meilleur pâtissier: les professionnels» ou «Les sorcières d’Eastwick»

« Les sorcières d'Eastwick », à 20h55 sur Arte

Trois femmes libres et indépendantes s'ennuient à mourir dans leur bourgade très puritaine de la Nouvelle Angleterre, Eastwick. Une tendre complicité unit Alexandra, la brune, sculpteur et veuve, à Jane, la rousse, professeur de musique et divorcée, et Suzy, la blonde, reporter et mère de six petites filles que leur père a abandonnées. Chaque semaine, elles se retrouvent pour parler de tout et de rien, et surtout évoquer l'homme de leurs rêves. Au cours d'une de ces soirées, plus arrosée que d'habitude, les trois jeunes femmes psalmodient des incantations communes aux forces surnaturelles et font apparaître Daryl Van Horne, un riche et mystérieux aventurier.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La liste de Schindler », à 20h05 sur Club RTL - Quatre étoiles

de Steven Spielberg (1994)

Pas besoin de s’étendre sur l’importance historique et artistique de ce chef-d’œuvre absolu qui fait du cinéma l’une des plus belles inventions de l’homme, à l’opposé des pires atrocités dont il est capable. Quel contraste…

« Hope and Glory », à 21h00 sur France 5 - Trois étoiles

de John Boorman (1987)

L’auteur britannique du « Point de non-retour » évoque ses propres souvenirs de jeunesse dans cette chronique du Blitz à travers le regard de l’enfant qu’il était au début des années 40. Une reconstitution à la fois émouvante autant qu’épique, où rayonne le charme typique de Sarah Miles, la légendaire « Fille de Ryan » qui, à 80 ans, ne sort plus que sporadiquement de sa retraite.

« Le Chardonneret », à 22h40 sur la Une - Trois étoiles

de John Crowley (2019)

Le roman à succès de Donna Tartt débouche sur un thriller d’ambiance joliment « léché » où le réalisateur irlandais de « Boy A » rend un élégant hommage au défilé de mode de Grace Kelly dans le « Fenêtre sur cour » de Hitchcock, en l’occurrence relayée par Nicole Kidman. On s’y perd parfois un peu dans les flash-back mais tout (re)devient limpide dans l’épilogue marqué par un ultime rebondissement à la « Casino » de Scorsese.

« L’éducation sentimentale », à 21h00 sur TV5 Monde

d’Alexandre Astruc (1962)