Où est passée Marie-Sophie Laccarau, toujours absente du 13 heures de TF1?

Trois semaines plus tard, la journaliste n’est toujours pas de retour. Elle n’a pas non plus détaillé ce qu’il lui arrivait en dehors du plateau. Ni la chaîne, ni la journaliste n’ont commenté son possible retour. Sur les réseaux sociaux, la journaliste a tout de même posté quelques photos d’elle quand elle reprenait la place de Jean-Pierre Pernaut le 4 janvier 2021. Les internautes commencent tout de même à s’inquiéter de ne pas la voir revenir ni d’avoir de nouvelles de sa part. Affaire à suivre donc sur cette absence énigmatique de Marie-Sophie Lacarrau.