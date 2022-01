Le salaire des candidates de Miss France divise

La production a décidé de mettre en place ces contrats de travail suite à l’action en justice aux Prud’hommes menée par Osez le féminisme contre la société Miss France pour discrimination et non-respect du droit du travail. Les Miss France ont donc été rémunérées… 252 euros net, c’est-à-dire moins de 7 euros de l’heure.

Le Parisien révélait les salaires perçus par les candidates Miss France. Une annonce qui en a surpris plus d’un. Pour la première fois depuis le début du concours, les jeunes femmes ont bénéficié d’un contrat de travail, mais qui ne couvrait que les trois jours de répétition et de prestation pour le concours Miss France.

Certaines candidates ont largement dénoncé ce salaire considéré comme une « exploitation » puisqu’il ne prend pas en compte le mois de préparation avant la représentation finale. Le Parisien avait d’ailleurs fait appel à un avocat pour commenter cette situation. Selon l’avocat Assous, les jeunes femmes peuvent poursuivre en justice la Société Miss France pour « travail dissimulé » et « non-respect des amplitudes horaires ».

Du côté de la production cependant, Alexia Laroche Joubert a assuré de son côté que cette rémunération lui semblait juste et qu’il n’était pas question d’augmenter les salaires pour le moment. La productrice de l’émission avait aussi souligné que cette décision de mettre en place des contrats de travail était une avancée majeure suffisante pour le moment. Cette dernière a déclaré au Parisien : « Cela ne correspond pas à nos valeurs et les motivations des candidates ne seraient plus les mêmes. Pour ça, elles peuvent faire Les Marseillais ou Les Ch’tis ».

L’an dernier, l’ancienne présidente de Miss France, Geneviève de Fontenay, avait été questionnée sur la possibilité de rémunérer les candidates de Miss France. Cette dernière avait crié au scandale et que la démarche était honteuse. Sur Sud Radio, cette dernière avait déclaré : « Cela me dépasse. Comment peut-on faire cela ? Vous voyez des gens qui, en ce moment, n’ont pas d’argent, cherchent du travail, des gosses qui n’arrivent pas à manger comme il faut… Et des Miss veulent se faire payer pour l’élection ! Je n’arrive pas à comprendre un truc pareil ».