À la télé ce soir: «Level 16» ou «Rocky IV» (vidéos)

« Level 16 », à 22h15 sur BE1

Vivien et Sophia sont internes dans un pensionnat pour jeunes filles isolé et totalement fermé au monde extérieur. Tout l’enseignement repose sur l’apprentissage des vertus et qualités « féminines » : obéissance, douceur et humilité. Les deux adolescentes se rebellent contre les traitements qu’elles subissent…