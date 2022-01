Remplacer le TiO2? Pas pour demain!

Finalement, à quoi peut bien servir le fameux dioxyde de titane et comment le remplacer ? Nous avons consulté l’AFMPS – Agence fédérale pour les médicaments et les produits de soin – qui nous a répondu via son porte-parole, Olivier Christiaens. Il serait tout simplement impossible d’éliminer le TiO2 de tous les médicaments à court terme. Il est donc toujours autorisé pour les produits médicinaux mais fait actuellement l’objet d’un examen plus approfondi par l’EMA (Agence européenne des médicaments), dont voici l’argumentation :