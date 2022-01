Ces médicaments qui nous menacent

Son petit nom : le E171 ou dioxyde de titane. Ses principales « qualités » : blanchir et faire briller les médicaments. Il est également utilisé dans l’alimentation : dans les chewing-gums, les pâtisseries et les soupes industrielles… Anodin ? Pas si l’on en croit le nouveau magazine français de consommation « Kali » qui s’est penché sur les nanoparticules et tire la sonnette d’alarme. Entouré de médecins, de toxicologues et de pharmaciens, le média a débusqué la présence des nanoparticules dans nos vies et la surprise est de taille ! Christelle Pangrazzi, la rédactrice en chef, est catégorique : « Près d’un tiers des médicaments contiennent du dioxyde de titane. Nous avons publié la liste des 800 médicaments les plus prescrits, il fallait faire un choix car nous aurions pu publier une liste de 4.500 références ! Il y a des traitements que l’on prend une fois de temps en temps, tels que des comprimés de Dafalgan, de Spasfon, de Voltaren ou de Nicorette, pour ne citer qu’eux.