Pays-Bas: une candidate de «The Voice» porte plainte contre le chef du groupe de l’émission

Niente Wijnhoven a participé à « The Voice » en 2018. La semaine dernière, lors d’un talk-show, elle a raconté qu’elle avait été pelotée par Jeroen Rietbergen. La chanteuse n’a toutefois pas osé partager son histoire plus tôt parce qu’elle avait signé un contrat qui comprenait toutes sortes de conditions dont elle ne se souvenait pas exactement.

Me Diekstra a indiqué que sa cliente a longtemps hésité à signaler l’incident, principalement parce qu’elle s’en voulait. « En raison de tous les développements, elle voit maintenant les choses différemment et ose enfin franchir cette étape », a-t-il déclaré. Le scandale sexuel dont fait l’objet le télécrochet « The Voice » aux Pays-Bas a pris jeudi dernier de nouvelles proportions avec la diffusion sur YouTube d’une émission partageant encore plus d’accusations par un radiodiffuseur local appelé BOOS (« colère », en français).

Une ancienne candidate y a notamment anonymement accusé le rappeur Ali B, juré et coach dans l’émission, de viol. Dix-neuf femmes ont également dénoncé à « BOOS » un comportement sexuel intimidant contre le chef du groupe de l’émission Jeroen Rietbergen. Celui-ci a démissionné, admettant « des contacts de nature sexuelle avec des femmes impliquées dans le programme et des messages WhatsApp à caractère sexuel ».