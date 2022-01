Halte au gaspillage alimentaire

D’ici 2030, l’Europe s’engage à réduire de moitié le gaspillage alimentaire… Il reste beaucoup de travail pour y arriver ! Avec 345 kilos de nourriture jetée chaque année par personne, de la production à l’assiette, notre pays est au top du gaspillage alimentaire européen. Sur le banc des mauvais élèves, la Belgique se place en effet 2e après les Pays-Bas !

Les chiffres au niveau mondial sont encore plus alarmants quand on imagine qu’un tiers de la nourriture produite sur Terre ne sera jamais consommée. Des fruits ou légumes cabossés, trop gros, trop petits, qui restent abandonnés dans les champs, des plats préparés qui finissent aux ordures pour cause de date de péremption dépassée, ou pour une barquette abîmée, des denrées défraîchies à force d’avoir été oubliées au fond d’un frigo… Toutes les étapes de la consommation sont concernées par ce gâchis !