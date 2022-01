«The Voice»: Christophe Willem ému aux larmes par une candidate (vidéo)

Ce sont au total neuf nouveaux talents qui intègrent la suite du concours. À commencer par Rosalie, Bruxellois de 20 ans, qui a séduit Black M, Christophe Willem et BJ Scott avec sa reprise de « Life on Mars » de David Bowie. Elle a finalement choisi de rejoindre la team de BJ Scott.

Typh Barrow n’a, elle, remporté qu’un seul talent lors de ces blind auditions, mais pas n’importe lequel. C’est Chloé, 17 ans à peine, qui intègre son équipe, après avoir séduit tous les coachs avec sa reprise à la guitare de « The only exception » de Paramore.

De son côté, après Rosalie, BJ Scott a buzzé pour Patricia, qui a repris « Rise Up » d’Andra Day. Elle s’est également imposée face à Typh Barrow après la prestation de la jeune Enola, qui s’est présentée sur scène avec un titre de Miley Cyrus, « Angels like you ».

Christophe Willem a également réussi à attirer dans sa team un duo, Arthmony. Composé de Donata et Emmanuel, frère et sœur, le duo a interprété « 9 Crimes » de Damien Rice.

Virginie, elle, a eu l’audace de traduire en français le tube « Somewhere only we know » de Keane. Son choix osé et sa voix ont fait se retourner trois des quatre fauteuils rouges, et c’est donc Black M qui a remporté la bagarre face à BJ Scott (Christophe Willem ayant été bloqué par cette dernière).