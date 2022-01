Nouveau Kia Sportage: il soigne son look

Depuis que le designer star Peter Schreyer (Audi TT, VW New Beetle entre autres) a pris la tête du design Kia, puis de Kia tout court, la marque coréenne s’est positionnée sur ce terrain. Génération après génération, les modèles ont en effet gagné un look de plus en plus séduisant aux yeux européens. Avec ce nouveau Sportage, on peut dire qu’un nouveau jalon est posé. Car pour nous, il s’agit là d’un tour de force. Il marque la rétine, il ressort du paysage automobile, mais sans basculer vers l’indigeste ou le « too much ». À en juger par les réactions de ceux que nous avons croisés, l’originalité du Sportage fait mouche. L’habitacle du nouveau Sportage ne va pas aussi loin dans la créativité, mais n’est pas banal non plus. Notamment dans les versions qui peuvent recevoir les deux écrans 12’’ (un devant le conducteur, un au centre) positionnés côte à côte comme pour donner une dalle d’affichage ultra large.