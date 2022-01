Changer de vie: de banquier à charpentier

Quand il y repense, son rêve, au départ, c’était de devenir kiné. Mais – à moins que ce ne soit le contraire – la chimie ne l’aimait pas, au point de le dégoûter à tout jamais de ces études qui auraient pourtant dû le conduire là où il pensait qu’était sa place. Aujourd’hui, à 30 ans, Baudouin de Pret Roose de Calesberg ne cultive aucun regret d’avoir laissé la chimie à d’autres que lui. Après réflexion, son choix l’a pourtant porté vers des études plus conformistes : la comptabilité et l’analyse financière dans un premier temps, une formation agronomique à Gembloux ensuite. Mais le parcours professionnel n’est pas toujours déterminé par l’orientation des études, parfois même il s’en éloigne carrément. « J’ai commencé à travailler en tant que conseiller immobilier, avant de réaliser que ce n’était pas vraiment ce dont j’avais envie et du coup, j’ai décidé de ne pas passer le concours destiné à obtenir le numéro d’agréation IPI (Institut professionnel des agents immobiliers), indispensable si l’on veut ouvrir sa propre agence », nous raconte-t-il.