Isabelle Huppert: «Tous les politiciens sont des acteurs»

Vous jouez une femme de pouvoir en passe de perdre son intégrité, un peu comme dans « L’ivresse du pouvoir » de Claude Chabrol.

Ah, je n’y avais jamais pensé, mais c’est intéressant comme comparaison ! Clémence est une femme complexe et pleine d’ambiguïtés. On ne peut pas vraiment dire qu’elle est gentille, mais elle n’est pas méchante non plus. En tant que maire, elle baigne dans un monde où les jeux de pouvoir font loi, et elle va s’y blesser. Et quand on a mal, on a tendance à vouloir mordre en retour. Et oui, comme dans « L’ivresse du pouvoir », je trouve ça pas mal qu’on accompagne son revirement, même si on ne le cautionne pas forcément.

Ce film aide-t-il à nuancer une image manichéenne du monde politique ?