L’agenda culturel

Long Live The Life That Burns The Chest

Le spectacle, construit comme une autofiction, puise ses racines dans cinq pays – Belgique, Estonie, Inde, Japon et Sénégal – et traite de l’identité, de la sexualité, de l’art et de la mort. Comment parle-t-on d’amour ? Comment vit-on sa sexualité ? Quelle place donne-t-on à l’art ? Et à la mort ? De Tokyo à Kaolack, de Pondichéry à Tallinn, on interroge les tabous, les codes, les diktats, les zones d’ombre ou de liberté.

Du 27 au 29 janvier, Théâtre Les Tanneurs, rue des Tanneurs 75, 1000 Bruxelles.