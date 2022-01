Les cheveux longs n’ont plus d’âge

Côté coiffure, la liberté est plus que jamais de mise chez les femmes. Et les stars donnent l'exemple.

Christa D’Souza, reporter au « Sunday Times », consacrait voici quelques jours trois pages du journal britannique aux… cheveux. Futile ? Pas tant que ça, quand on sait qu’elle se penche précisément sur un fait de société, ou plutôt un constat. Celui que, selon l’inconscient collectif, une femme ne peut plus porter les cheveux longs une fois passée la cinquantaine. « Les gens ont tendance à ne pas garder leur opinion pour eux face à une femme plus âgée aux cheveux très longs. C’est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour une femme de mon âge, 61 ans, de vouloir à tout prix garder des cheveux sur lesquels elle peut s’asseoir. Mais peu importe, l’avis de ceux qui me disent de les couper entre désormais par une oreille et en ressort aussitôt par l’autre. » Mais quelle est cette règle tacite à laquelle semble adhérer le plus grand nombre ? Qui a dit que les cheveux très longs étaient l’apanage des jeunes ?