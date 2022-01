Testé pour vous : Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit

Avec le télétravail, le besoin d’accès internet dans nos domiciles est devenu plus essentiel que jamais. Maman travaille dans une pièce, Papa dans une autre et, après leurs devoirs scolaires, les enfants se laisseront parfois tenter par un jeu en ligne. Tout cela demande plusieurs points d’accès filaires idéalement combinés à un réseau Wi-Fi suffisamment puissant pour traverser murs et plafonds, et qui soit en outre stable et bien réparti. La dernière création de Devolo – spécialiste de la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne) – rehausse le niveau des solutions disponibles. Pour la première fois, un fabricant marie le CPL et la plus récente norme du sans-fil : Wi-Fi 6. Derrière son appellation technique (802.11 ax), celle-ci peut atteindre des vitesses 30 % plus élevées que Wi-Fi 5 et mieux gérer des réseaux comportant plusieurs appareils ou/et utilisateurs. On en obtient le bénéfice maximum en exploitant un routeur et des appareils (PC, smartphones...) compatibles Wi-Fi 6.