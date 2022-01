Pauline Croze : «la rupture est parfois un salut»

Ne vous fiez pas à sa silhouette longiligne, à son visage traversé de plus d’émotions que de rides, il y a plus de vingt ans déjà que Pauline Croze « fait » la chanteuse. Angèle, Clara et les autres le savent bien, qui voient en elle une grande sœur. De sa voix douce, la brune aime toujours chanter les moments où le temps suspend son vol, juste avant que les émotions ne se figent. Un univers d’une infinie subtilité, comme en témoigne son dernier album « Après les heures grises ».

Ces « heures grises » qui donnent le titre de l’album, on imagine que c’est le temps de l’entre-deux, une époque indéfinie comme celle que nous traversons en ce moment ?