Le film «Fight Club» autorisé en Chine 23 ans après sa sortie, avec une fin modifiée

Le régime communiste n’autorise la diffusion en Chine que de quelques films étrangers chaque année et les censeurs n’hésitent pas à supprimer les scènes considérées comme dérangeantes.

Cette fois, c’est « Fight Club », avec Brad Pitt et Edward Norton, qui a fait les frais d’un ultime coup de ciseaux, plus de deux décennies après la sortie du film américain en 1999. Des cinéphiles se sont avisé que la version du film diffusée par la plateforme Tencent Video avait quelque peu modifié le message anarchiste et anticapitaliste de l’œuvre.