Get on board: New York & London

Le jeu rafraîchissant de ce début d’année ! En effet, « Get on board » débarque et a tout pour plaire. Ce jeu familial de « flip & write » – style de jeu dans lequel on retourne une carte, et chaque joueur choisi une option et bien souvent écrit un résultat sur son plateau personnel – devrait facilement conquérir les joueurs aguerris aussi bien que les joueurs occasionnels. Vous choisirez la face du plateau en fonction du nombre de joueurs : New York à 2 ou 3, Londres à 4 ou 5. L’objectif, pour chaque joueur, est de réaliser en 12 tours la meilleure ligne de bus de la ville ! À vous de mener touristes, étudiants et hommes d’affaires à bon port. Évitez de créer des embouteillages, repérez les feux verts, embarquez un maximum de mamies qui sympathiseront au fond du bus et ne perdez pas de vue les objectifs tant secrets que communs ! Bref, « Get on board » a quelque chose de rafraîchissant et est, sans aucun doute, à mettre en de nombreuses mains !