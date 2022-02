Air de familles: éviter la maladie

En hiver, beaucoup d’enfants tombent malades. Et quand ils fréquentent un milieu d’accueil, la transmission peut se faire très vite, d’un enfant à l’autre ou d’un adulte à un enfant. Il suffit d’une simple embrassade, d’un éternuement ou d’une toux. Les plus petits mettent aussi très souvent les jouets qu’ils utilisent dans la bouche, quand ce n’est pas tout simplement leurs mains ! Les objets qu’ils touchent peuvent alors être contaminés puis partagés par d’autres. Or, les enfants sont plus fragiles, car leur système immunitaire est encore assez immature. L’accueil des enfants malades reste possible, à condition de respecter certaines règles, d’avoir une hygiène rigoureuse pour limiter les transmissions et de prévoir une surveillance adéquate des petits malades afin de détecter toute aggravation de leur état général nécessitant une consultation médicale. Cependant, il arrive que certains enfants ne puissent pas, temporairement, fréquenter leur milieu d’accueil habituel, car la maladie qu’ils présentent est très contagieuse ou dangereuse pour les autres enfants.