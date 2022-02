Le «Palais idéal» du facteur Cheval

Au détour d’une allée bordée d’une petite haie et dont la démarcation faite de pierres rondes a déjà capté votre attention, vous tombez nez à nez avec un monument étonnant d’exotisme. Tout à la fois, vous pensez être face à un temple khmer dans la cité d’Angkor, une construction aztèque sur une île du lac Texcoco et une tombe de la Vallée des rois. Vos yeux ne savent où se poser, tant les multiples détails architecturaux de la construction leur envoient des informations disparates. Mais où êtes-vous donc ? Au Cambodge, au Mexique, en Égypte ? Aucunement : vous vous situez plutôt au beau milieu de la Drôme, dans le village de Hauterives, soit à 45 kilomètres de Valence. Nettement moins exotique, n’est-ce pas ? Pourtant, se dresse devant vous le… « Palais idéal » ! Le décor qui vous fait face est loin d’être en carton-pâte et résulte des 93.000 heures de travail acharné d’un seul homme.