Petites histoires de la mode (21): de la marinière à rayures à la mercerie

Dans un livre aussi dense qu’une garde-robe qui déborde, Martine Magnin et Mathilde de Jamblinne nous parlent chiffons avec passion. Extraits.

LA MARINIÈRE

La rayure est intimement liée au monde maritime depuis le XVIIe siècle : la peinture anglaise et hollandaise représente les marins vêtus d’un costume rayé bleu et blanc, parfois blanc et rouge. La marinière est alors un tricot de corps descendant jusqu’aux genoux, servant principalement de sous-vêtement.