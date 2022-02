«J’irai où tu iras»: des sœurs au caractère opposé

Deux sœurs très différentes et qui, de surcroît, ne s’apprécient pas vraiment. Leur mère est décédée et le père découvre qu’il est atteint d’un cancer qui doit être immédiatement traité. C’est là que tout se complique. L’une d’elles, Vali, comptait sur son père pour l’accompagner à une audition. Ex-candidate de la « Star Ac’ » devenue chanteuse de mariage, elle rêve d’intégrer les choristes francophones de Céline Dion dont elle est une fan inconditionnelle. D’où la fameuse audition. Le père demande donc à Mina, sa sœur, de l’y accompagner. Il la prévient aussi de ne pas révéler son souci de santé afin de ne pas la perturber. Le problème est que cette nouvelle accompagnatrice désignée volontaire est thérapeute et pragmatique, loin des rêves de sa frangine ! « J’irai où tu iras » est le troisième film écrit et réalisé par Géraldine Nakache, mais en fait le premier accompli sans son complice des deux premiers, à savoir Hervé Mimran, et marqué par une nouvelle présence de Leïla Bekhti.