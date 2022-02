Le ciné déjanté de Quentin Dupieux

Quelle mouche a donc piqué Georges pour décider de tout plaquer d’un coup afin de se perdre dans un village de montagne avec pour seul bagage une veste en daim à franges, usée et complètement démodée, qu’il vient d’acheter pour une somme totalement folle, accompagnée d’un caméscope dernier cri offert par le vendeur mais dont il ne sait même pas se servir ? Toujours est-il que le gaillard fait rapidement feu de tout bois. Devant la serveuse du seul bar du coin, il se fait passer pour un cinéaste en repérage. Et celle-ci, monteuse à ses heures perdues, se montre très intéressée. Sans le sou dès le moment où sa femme, inquiète, a fait bloquer ce qu’était leur compte commun, il n’a plus qu’à jouer le jeu avec sa nouvelle complice et les gens qu’il rencontre. Mais en réalité, la seule chose qui compte pour lui, c’est son blouson en daim « qui lui parle ».