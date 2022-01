À la télé ce soir: «Man on fire» et Jennifer Aniston dans «Une famille moderne»

Gloria Mundi, à 20h30 sur La Trois

Mathilda vient de donner naissance à Gloria. Sylvie, la nouvelle grand-mère, mariée avec Richard, décide alors de prévenir Daniel, le père de Mathilda. Tout juste libéré de prison, ce dernier se rend alors à Marseille pour rencontrer sa petite-fille et tenter de recréer des liens avec sa famille…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Man on fire, à 21h sur 13ème RUE – Trois étoiles

de Tony Scott (2004)

À part l’excès de violence du bouquet final un peu trop attendu, un film d’action à la fois sérieux, coloré, romantique et par ailleurs exempt d’effets spéciaux surenchéris. On regrettera toujours et amèrement ce Scott-là, surtout quand il bénéficiait d’un bon scénario, en l’occurrence signé Brian Helgeland, l’auteur oscarisé de « L.A. Confidential » et de « Mystic River ».

Running with the devil, à 23h30 sur 13ème RUE – Trois étoiles

de Jason Cabell (2019)

Sans aucun rapport avec le meilleur tube du groupe de hard rock Van Halen, le parcours presque documentaire de la cocaïne depuis sa culture par un paysan colombien jusqu’à son arrivée « prête à l’emploi » en Amérique du Nord, son prix passant de 1.400 à 34.000 dollars le kilo. Hallucinant à tous les niveaux, en compagnie de Nicolas Cage, Laurence Fishburne, la jolie Leslie Bibb, Barry Pepper et Adam Goldberg.

Expendables : Unité spéciale, à 21h10 sur FRANCE 3 – Deux étoiles

de Sylverster Stallone (2010)

Mieux accueilli de ce côté-ci de l’Atlantique et de la Manche, ce pilote d’une trilogie destinée à rameuter les toujours dynamiques « papys » du film d’action musclé aura largement réussi son pari. On est certes dans l’univers typiquement stallonien, mais celui-ci n’est-il pas devenu nettement moins caricatural depuis l’invasion des super-héros des comics ?

Oppression, à 22h10 sur RTL TVI – Une étoile

de Farren Blackburn (2016)

Tout se passe de façon assez classique et même logique dans ce film d’épouvante franco-canadien produit par EuropaCorp, jusqu’au moment de l’affrontement final, où les scènes de trop se multiplient dans un élan de naïveté compulsive. Dommage, car Naomi Watts y est une fois de plus épatante.

Usurpation, à 1h15 sur 13ème RUE – Une étoile

de Jonathan Baker (2017)