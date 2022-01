« Top chef » : les premières images des candidats et une bande-annonce avec Glenn Viel (Vidéo) La 13ème saison de « Top Chef » est prévue le mercredi 16 février prochain sur M6. Pour l’occasion, la chaîne a diffusé sur les réseaux sociaux une bande-annonce mettant en scène l’arrivée de Glenn Viel dans le jury et les premières images des candidats.

Belga Image

Par la rédaction Publié le 27/01/2022 à 15:10 Temps de lecture: 2 min

Couteaux aiguisés et regards concentrés : dans la bande-annonce de la prochaine saison de « Top Chef », Philippe Etchebest, Paul Pairet et Hélène Darroze ne sont pas prêts à se laisser faire par le dernier arrivé au sein du jury, Glenn Viel. Afin de présenter la treizième édition de son émission culinaire, dont le premier épisode est prévu le mercredi 16 février prochain en France (le 21 février en Belgique), M6 a choisi de faire apparaître Glenn Viel aux côtés de Stéphane Rotenberg, le présentateur, pour une fausse conférence de presse. Le nouvel arrivant signe le tablier de « Top Chef » avant d’exprimer son envie « d’en découdre » cette année. Il ajoute qu’il n’arrivera « pas les mains vides ». De quoi bousculer ses trois acolytes.

Dans une autre vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on découvre les visages des nouveaux candidats. Ils seront quinze à s’affronter pour succéder à Mohamed Cheick et M6 promet « quinze univers culinaires détonants ». Au programme cette année, des épreuves toujours plus spectaculaires et inédites, les incontournables « Guerre des restos » et « Boîte noire », et des chefs invités de renom. On peut citer Angel Leon, Pierre Gagnaire, Mauro Colagreco, Anne-Sophie Pic, Pia Leone, Dominique Crenn ou Massimo Bottura. Un ancien vainqueur fera également son grand retour dans Top Chef : dix ans après sa victoire, Jean Imbert lancera un défi aux candidats autour du vol-au-vent.