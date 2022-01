Slimane annonce en pleurs la naissance de son enfant: «J’ai appris qu’on allait me voler ce moment»

« Je vis le plus beau moment de ma vie », confie Slimane, ému et bouleversé. « Ça fait un mois que je m’inquiète pour elle, qu’elle a du mal à respirer parfois, qu’elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu’elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l’aiment déjà, ma famille, mes amis », a expliqué l’ancien coach de « The Voice » dans la vidéo publiée sur son compte Instagram.

« Sauf qu’aujourd’hui j’ai appris qu’on allait me voler ce moment. (…) Et ça, je ne pouvais pas laisser faire », raconte le chanteur, qui s’est vu contraint de révéler la naissance de sa fille. « J’hallucine encore et toujours à quel point certaines personnes peuvent être sans cœur, peuvent ne pas se mettre à la place des autres, peuvent enlever les plus beaux bonheurs de la vie », s’indigne-t-il, ajoutant que cela restera « le plus beau moment de sa vie ».

Son « petit ange » est née prématurée, « deux mois pratiquement à l’avance », a précisé le chanteur aux multiples disques de platine. Si le bébé est toujours hospitalisé, Slimane se dit toutefois très heureux de pouvoir la compter dans sa famille et compte évidemment sur soutien de ses proches dans ce moment compliqué.