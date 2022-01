La sœur du roi Felipe d’Espagne pourrait divorcer

Rien ne va plus pour l’Infante Cristina, la fille du roi Juan Carlos et sœur du roi actuel d’Espagne, Felipe. Alors qu’ils ont perdu leurs titres royaux de Duc et Duchesse de la Palma, le couple entre dans une nouvelle tourmente. Il y a une dizaine de jours, des photos sont apparues dans la presse. Celles-ci montrent Iñaki Urdangarin tenir la main d’une femme, qui n’est pas la sœur du Roi, révèle El Pais.