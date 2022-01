À la télé ce soir: «No Sudden Move» et «Le quiz des champions» (vidéos)

Pour cette deuxième édition du « Quiz des champions », dix des plus grands champions de jeux télévisés, toutes chaînes confondues, s’affrontent au cours de quatre manches constituées de questions qui mettent leurs connaissances à rude épreuve. Le grand gagnant décrochera le titre de « Champion des champions » et remportera 20 000 € à reverser à l’association de son choix.

« No Sudden Move » (1reTV) à 20h30 sur BE 1

Detroit, 1954. Curt Goynes, homme de main de la pègre, est recruté par un certain Doug Jones pour une affaire ne semblant présenter aucune difficulté : garder en otage la femme et les enfants d’un comptable de General Motors le temps que celui-ci cherche un document dans un coffre-fort. Mais tout dérape.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« No Sudden Move » (1reTV) à 20h30 sur BE1 – Trois étoiles

de Steven Soderbergh (2021)

Grand cinéphile, le natif d’Atlanta réalise un sans-faute avec ce film noir… haut en couleur d’une perfection totale au niveau de la reconstitution d’époque, à commencer tout naturellement par les voitures, vu qu’on évoque l’âge d’or de la production américaine. Quelque part entre « La maison des otages », « Quand la ville dort » et « Le facteur sonne toujours deux fois », l’ouvrage brouille les cartes d’un bout à l’autre : un vrai régal pour les yeux et pour les neurones, à condition de savourer les embrouilles les plus manifestement tordues.

« Out of Time » à 20h05 sur CLUB RTL – Deux étoiles

de Carl Franklin (2003)

Ambiance latino, moiteur de la Floride, embrouilles qui s’entremêlent joyeusement : l’auteur du prometteur « Faux mouvement » verse dans le classique façon « La fièvre au corps », mais un cran en dessous question rythme et sensualité, même si le charme d’Eva Mendes est indéniable.

« Un flic à la maternelle » à 18h10 sur CLUB RTL – Une étoile

d’Ivan Reitman (1990)

Les scénaristes de l’époque auront décidément tenté d’exploiter le moindre créneau pour contenter les fans ricains de Schwarzie, en l’occurrence contraint de changer les couches. En un mot : puéril. Au… propre ? Ben oui…

« Rattrapage » à 19h50 sur TIPIK- Une étoile

de Tristan Séguéla (2017)

À l’instar de Ramzy Bedia, Albert Delpy, Vincent Desagnat et quelques youtubeuses, dont la sexy Gaëlle Garcia Diaz, la Bruxelloise Laurence Bibot apparaît brièvement dans ce nanar avoué, franco-belge et pour ados, imaginé par l’auteur du récent et excellent « Docteur ? ». Le jeune casting est dominé par ce petit diable de Max Baissette de Malglaive, jadis révélé par « Versailles ». Bien que majoritairement tourné au « Summer Festival » d’Anvers, c’est bel et bien le grand festival de musique électronique « Tomorrowland » qui est évoqué…

« Les stagiaires » à 21h40 sur AB3 – Une étoile

de Shawn Levy (2013)

Écrite et produite par l’acteur Vince Vaughn dont la complicité avec Owen Wilson est toujours aussi bien rodée, cette comédie réserve des moments drôles et savoureux.