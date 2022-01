À la télé ce soir : « Hypnose » et « Esprits criminels » (vidéos)

« Esprits criminels » à 20H05 sur CLUB RTL

Alors que Morgan et Savannah avaient d'autres projets pour les vacances, le meurtre de Tara Harris, une adolescente, vient perturber leurs plans. La jeune fille, très présente sur Facebook et Twitter, où elle faisait de nombreuses interventions quotidiennes, a été retrouvée à son domicile. Il semble que la malheureuse ait été attaquée alors qu'elle se regardait dans un miroir, qui a ensuite été brisé. La gorge de Tara a été tailladée avec un éclat de verre. L'affaire est immédiatement confiée au Département des sciences du comportement, puisque l'agresseur a posté un selfie du cadavre de Tara sur sa page Twitter...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Alibi.com » à 20H45 sur RTL-TVI – Trois étoiles

de Philippe Lacheau (2017)

Le coauteur des « Babysitting » est passé à la vitesse supérieure avec cette comédie au parfum de nanar volontaire et visiblement assumé, ne négligeant ni l’art de la réplique ni le sens du gag visuel. Cerise sur le gâteau, le couple formé par Didier Bourdon et Nathalie Baye fonctionne tellement bien qu’il vole la vedette à tout le reste de la troupe. Résultat : grâce à un bouche-à-oreille annihilant définitivement toute critique négative, on a largement dépassé les trois millions d’entrées en Hexagone. Et c’est vrai qu’une fois dans le bain, c’est le fou rire assuré.

« The Social Network » à 21H00 sur ARTE – Trois étoiles

de David Fincher (2010)

Ni une biographie de Mark Zuckerberg ni même – heureusement – une analyse scientifique de son invention. On y aborde en fait les conflits passionnés qui se sont succédé autour de la genèse de Facebook, avant de déclencher des procès en cascade. Prétoire et flash-back à gogo : ce que le cinéma américain fait de mieux.

« Coup de torchon » à 21H05 sur C8 – Trois étoiles

de Bertrand Tavernier (1981)

Cette version satirico-coloniale du « Cave se rebiffe » est en réalité l’adaptation d’un roman du scénariste américain Jim Thompson (« Les sentiers de la gloire », « Guet-apens », « Série noire », « Les arnaqueurs »). Dialogues, distribution, ambiance : brillant à tous les niveaux.

« Raid dingue » à 21H10 sur TF1 – Deux étoiles

de Dany Boon (2016)

Énorme succès en France, l’avant-dernière comédie – du moins sortie en salles – en date du natif d’Armentières se veut selon l’auteur lui-même comme un hommage affirmé aux films qui ont fait la gloire de Jean-Paul Belmondo. Mélange inégal mais globalement réussi d’action et d’humour autour d’une Alice Pol plus dynamique que jamais en muse toute désignée de son réalisateur fétiche.

« Creed II » à 21H10 sur FRANCE 2 – Deux étoiles

de Steven Caple Jr. (2018)