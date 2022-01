«Le quiz des champions»: voici le vainqueur de l’émission

Ce samedi 29 janvier 2022, France 2 diffusait la deuxième édition du « Quiz des champions ». Une émission animée par Cyril Féraud dans laquelle les plus grands champions des jeux télévisés s’affrontent. Les téléspectateurs ont pu retrouver le vainqueur de la première édition, mais aussi Véronique (Les 12 Coups de midi), Dominique (Tout le monde veut prendre sa place), Marie-Christine Aloui Soulimani (Tout le monde veut prendre sa place), Caroline (Les 12 Coups de midi), Christophe Spalony (Questions pour un champion), Stéphane (Tout le monde veut prendre sa place), Sandrine (Tout le monde veut prendre sa place), Éric (Les 12 Coups de midi) et Francis Beaupain (Slam).

Lors du deuxième round, intitulé « La Liste », les champions doivent donner, en solo, le plus de réponses possibles autour d’un thème précis en trente secondes. Christophe de Questions pour un champion, Dominique de Tout le monde veut prendre sa place, Marie-Christine de Tout le monde veut prendre sa place et Véronique des 12 Coups de midi ne sont pas parvenues à se qualifier. Après cette deuxième manche il ne restait plus qu’Eric en tête, suivi de Sandrine, Benjamin et Francis.

Suite à l’épreuve du « Sabotage », Francis, qui était en tête a été qualifié d’office pour la finale. Les trois candidats restants : Eric, Sandrine et Benjamin, se sont ensuite affrontés dans l’épreuve du « Meilleur chrono ». Benjamin s’est qualifié en réalisant, à une seconde près, le meilleur chrono de cette manche dans laquelle les concurrents doivent répondre à quinze questions le plus rapidement possible. Sandrine (Tout le monde veut prendre sa place) et Eric (Les 12 Coups de midi) ont quant à eux été éliminés.