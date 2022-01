Igor Bogdanoff et la chirurgie esthétique : «Il avait du mal à accepter l’âge»

Voilà déjà presque un mois que les frères Bogdanoff sont décédés. Depuis, les hommages continuent d’affluer et BFM TV leur a consacré un documentaire intitulé « Bogdanoff, les derniers mystères » qui sera diffusé ce lundi 31 janvier à 20h50. Une enquête dans laquelle la transformation physique des jumeaux sera évoquée et de nombreux proches vont prendre la parole à ce sujet. Julie Jardon, la dernière compagne d’Igor Bogdanoff, explique la raison de cette métamorphose par le fait de la peur du temps qui passe : « C'est vrai que je ne savais pas ce qui se passait, ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Mais je savais qu'il avait du mal à accepter l'âge, à accepter de vieillir ».

Patrice Laffont, animateur et ami des deux frères, s’exprime lui aussi dans ce documentaire. D’après lui, les deux frères ont voulu ressembler de plus en plus à des extraterrestres.