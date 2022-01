Un film sur Ingrid Betancourt est en préparation

Spécialisé dans les histoires vraies au cinéma depuis 2014, Cédric Jimenez qui termine son film « Novembre », évoque déjà son prochain long-métrage. Le réalisateur de « Bac Nord » sorti en août 2021 et nommé dans sept catégories aux César 2022, a annoncé au magazine Variety vouloir réaliser un film sur l’enlèvement d’Ingrid Betancourt par les FARC (Les Forces armées révolutionnaires de Colombie). Le film intitulé « Verde », a été co-écrit avec Olivier Demangel (le co-auteur du film Atlantique de Mati Diop). L’intrigue débutera en 2002 lorsque Betancourt, sénatrice franco-colombienne anti-corruption en lice pour la présidentielle, est kidnappée avec sa directrice de campagne Clara Rojas. Elle sera détenue pendant six ans avant d’être libérée le 2 juillet 2008.

Le réalisateur a fait savoir au magazine que cette affaire le passionne depuis de nombreuses années : « J'ai ce projet en tête depuis des années. J'ai lu et regardé tout ce que je pouvais trouver sur cette histoire ». Dans ce film, Cédric Jimenez souhaite mettre en avant « la captivité et la résilience, et le voyage intérieur d’Ingrid et Clara, ce qu’elles ont découvert sur elles-mêmes pendant qu’elles étaient prisonnières ».